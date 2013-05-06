Курсовая работа: Анализ качества продукции

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Закрыт3 заявки100 просмотров

тема курсовой "Анализ качества продукции и её конкурентоспособности в рыночных условиях хозяйствования"

Срок сдачи строго 06.05.13

12 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров