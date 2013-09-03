Курсовая - Менеджмент

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Завершен2 заявки111 просмотров

Предмет: Коммуникационный менеджмент

Тема: Особенности проф.деятельности специалиста по коммуникации в многонациональных коллективах

План прикрепляю

Во второй главе необходимо привести практические примеры из разных организаций

Уникальность от 85%

Срок всей работы до 8 мая, 1 глава нужна 3 числа

Стоимость?

12 лет назад
Elena_Ish
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$40
8 дней
+ за работу
Буду рада сотрудничеству с Вами вновь.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад