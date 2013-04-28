Часть теор. главы диплома по педагогике, мл. школ.

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Закрыт3 заявки153 просмотра

нужен второй параграф первой главы диплома по педагогике, на 7-10 страниц

тема: Bocпитaниe y Mлaдшиx шкoльникoв oтнoшeния к ceMьe кaк к выcшeй цeннocти

тз в приложении.

план утвержден.

срок-стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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