Презентация

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен8 заявок157 просмотров

Выполнить презентацию на тему "Аппликация в детском саду"

12 лет назад
Helawes
Анна 
41 год
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Uzurpator33
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-2)
12 лет назад
$50
1 день
И снова прекрасная работа, скорость и качество просто поражают.Очень довольна,всем рекомендую!
Выполнил уже 2-ю работу Анне, и даже сказать нечего, все просто супер, оплата без задержек и проблем! :)

Заявки фрилансеров

Uzurpator33
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-2)
12 лет назад