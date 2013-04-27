Рерайт курсовой

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Закрыт3 заявки179 просмотров

Нужно переделать курсовую, материалы теоретические есть и даже чуть практики, нужно малость переоформить добавить кое какие материалы...курсовая на Украинском языке.

Тема: Международные кредитные отношения

12 лет назад
kohalas
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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