Курсовая работа по ЭММ на тему "Оптимизация сетевой модели комплекса производственных работ" Есть образец работы с другим вариантом. Нужен вариант 52. Срок - к 14 мая. Оплата 2000 руб.
Дипломная Opганизация и тexнолoгия зaщиты инфopмац
Вид работы: Дипломная
Предмет: Opганизация и тexнолoгия зaщиты инфopмации
Тема работы: Paзpaботка инфopмационного обecпечения для opганизации зaщиты тexнической системы (инфopмационной cистeмы, ЛВС) на cтaдиях ее жизнeнного циклa
Количество страниц: 60-100
Срoк сдачи: 13-05-2013
Дополнительные требования: +речь на защиту
методичка прикреплена
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Вид работы: Курсовая Предмет: Устройства формирования и генирирования сигнала Тема работы: "Расчет передатчика помех линии радиосвязи самолетам противника " Количество страниц: 15-20 стр Срoк сдачи: 03-05-2013 Дополнительные требования: исходные данные на которые нужно опираться опираться: диапозон ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $45
Есть курсовая работа по аудиту. Тема – аудит на предприятии. Работа с практической частью, есть рекомендации. Срок – 3 дня. Материал вышлю на почту. Жду ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Курсовой. Информационное обеспечение маркетинга на базе мировых информационных ресурсов. Желательно на украинском.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Тема: Разработка инвестиционной стратегии предприятия Диплом утверждён, объём 60 страниц, уникальность 63% Надо поднять уникальность до 85% (по antiplagiat.ru) - добавить уникального текста пропорционально во все главы, суммарно 8-10 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Доработка 1-ой главы кандидатской диссертации и написание второй главы. Специальность: "теория и история государства и права". Есть утвержденный план и концепция работы. Есть также первая версия 1-ой главы. Для первой главы доработки ...Закрыт12 лет назад
Вид работы: Курсовая Предмет: PR Тема работы: Запрет продажи алкоголя в России и Европе. Количество страниц: 20-25 Срoк сдачи: 05-05-2013 задание прикрепленоЗакрыт12 лет назад
Тема дипломной работы : Учреждения: понятия, виды правовой основы деятельности. Высылаю методичку. Ориентировочный срок две недели. Так же есть план, и коментарий к нему научного руководителя. Антиплагиат от 65%Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Предмет, дисциплина: Психология Тема работы: Психологические характеристики мышления Тип работы: Курсовая Объем работы: 25 Срок выполнения: до 5 дней Антиплагиат от 70%Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Анализ стиля руководства и лидерских характеристик топ менеджера организации. специальность МенеджментЗакрыт12 лет назад