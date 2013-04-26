Диплом - менеджмент

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Закрыт4 заявки154 просмотра

Анализ стиля руководства и лидерских характеристик топ менеджера организации. специальность Менеджмент

12 лет назад
tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров