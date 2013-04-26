Кандидатская диссертация: Юридические науки

Здравствуйте, увжаемый автор!

Ищу на этом сайте кандидата юридических наук, необходимо выполнить кандидатские диссертации по след шифрам:

12.00.14 – Административное право; финансовое право; информационное

12.00.03 – Гражданское право; предпренимательское право; семейное право; международное частное право

Если у вас есть опыт написания, и вам интересно, прошу вас писать мне в личку, я готова Вам буду предложить всю информацию по сотрудничеству.

С уважением, Ольга!

аська: 582530169

скайп: avtor.besmarter

агент: [email protected]

тел. 8925 772 21 22