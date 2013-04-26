Курсовая работа по таможенной статистике

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Закрытнет заявок95 просмотров

Есть курсовая работа по таможенной статистике.

Работа с практической частью, есть рекомендации.

Срок – 3 дня.

Материал вышлю на почту.

Жду предложений!

С уважением, Анатолий.

icq 1020212

skype tolya.vt

12 лет назад
tolya_v
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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