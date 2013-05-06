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Курсовая по физкультуре
Предмет, дисциплина: теория и методика физической культуры
Тема работы: Особенности развития двигательного качества ловкости у учащихся школы в обучении предмету "физическая культура"
Тип работы: Курсовая
Содержание: Теория+практика
Объем работы: 20-25
Срок выполнения: 4 дня!!!!
Антиплагиат от 70%
Максимально раскрыть тему, разделение по возрасту и полу, комплексы упражнений, игры, фото, таблицы
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