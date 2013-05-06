Курсовая по физкультуре

$55
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Завершен4 заявки139 просмотров

Предмет, дисциплина: теория и методика физической культуры

Тема работы: Особенности развития двигательного качества ловкости у учащихся школы в обучении предмету "физическая культура"

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 20-25

Срок выполнения: 4 дня!!!!

Антиплагиат от 70%

Максимально раскрыть тему, разделение по возрасту и полу, комплексы упражнений, игры, фото, таблицы

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$55
4 дня
Спасибо за отличную работу!
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад