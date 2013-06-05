Дипломная работа (Гражданское право)

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Завершен4 заявки139 просмотров

Тема: "Наследование по закону"

Объем: 70л. (25л. - 1 глава и 45л. - 2 глава)

1 глава готова, необходимо немного подкорректировать ее содержание. Осталась 2 глава.

Срок сдачи: до 3.05.13

Оплата через Web Money или Яндекс-деньги.

Жду предложений по цене.

План согласован, методичка имеется.

Требования:

1. Уникальность текста от 80% и выше по шкале системы "Антиплагиат"!!

2. Полнота раскрытия темы в соответствии с планом

3. Содержание и оформление должны СТРОГО соответствовать требованиям Методички

4. Своевременность сдачи!

12 лет назад
Power777
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$150
4 дня
Отличная работа! Сделано в срок, с учетом требований. Продолжаем работу.
Отличный заказчик: предельно четкое задание, все проблемные вопросы решаются моментально. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад