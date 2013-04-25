Диплом, экономика, техника и локомотивы ржд

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Закрыт1 заявка134 просмотра

тема такая: OПPEДEЛEHИE TEXHИКO-ЭКOHOMИЧECКИX ПOКA3ATEЛEЙ MAHEBPOBOГO ЛOКOMOTИBA C ДBYMЯ ЭHEPГETИЧECКИMИ YCTAHOBКAMИ

80 страниц

+ 6-8 чертежей А1

есть план(в приложении)

есть материал(вышлю по запросу)

срок-стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров