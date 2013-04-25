Дипломная работа по экономике

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Дипломная работа по Экономике и бух.учету выполненная строго по рекомендациям. Так же возможно ли сделать презентацию к дипломной работе? Работу надо будет защищать в "Уральском промышленно-экономическом техникуме". Все необходимые материалы смогу предоставить по почте

12 лет назад
avtorll
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров