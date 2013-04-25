Диплом: Логистика

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Закрытнет заявок105 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: оптимизация работы системы доставки торгового предприятия

Количество листов: 90

Уникальность от 70% по системе антиплагиат.

Данные к работе прилагаем.

Интересует цена-срок.

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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