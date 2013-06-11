Диплом по оптике

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Завершен1 заявка164 просмотра

Сибирская государственная геодезическая академия,институт оптики и оптических технологий,кафедра наносистем и оптотехники,по направлению оптикоэлектронные приборы и системы).

дипломная работа на тему-"Разработка малогабаритного бинокля".методички и примера к сожалению нет,но есть требования к конструкции!Задание-рассчитать оптическую схему бинокля со следующими характеристиками:видимое увеличение оптической системы 8 крат;угловое поле оптической системы в пространстве предметов 4 градуса;предел разрешения 10 секунд;перемещение окуляров "+" "-" 5 диоптрий;габариты(мм) 60Х85;кружок рассеивания для края входного зрачка

12 лет назад
Zachli
Сорков 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Galilei
Денис 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$300
14 дней
Денис,написал диплом как надо,плюсуем!

Заявки фрилансеров

Galilei
Денис 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад