Диплом по оптике

Сибирская государственная геодезическая академия,институт оптики и оптических технологий,кафедра наносистем и оптотехники,по направлению оптикоэлектронные приборы и системы).

дипломная работа на тему-"Разработка малогабаритного бинокля".методички и примера к сожалению нет,но есть требования к конструкции!Задание-рассчитать оптическую схему бинокля со следующими характеристиками:видимое увеличение оптической системы 8 крат;угловое поле оптической системы в пространстве предметов 4 градуса;предел разрешения 10 секунд;перемещение окуляров "+" "-" 5 диоптрий;габариты(мм) 60Х85;кружок рассеивания для края входного зрачка