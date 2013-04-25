Необходимо выполнить курсовую работу по уголовному праву на тему: " Юридическая характеристика воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов". На 30 страниц. До 2-го мая. Оригинальность текста 60-70%. Оформление ...
Курсовая работа
Необходимо выполнить курсовую работу по уголовному праву на тему:
" Юридическая характеристика воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов".
На 30 страниц. До 1-го мая. Оригинальность текста 60-70%.
Оформление должно быть такое http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/materials/oformlenie.php
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