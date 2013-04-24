Диплом: Журналистика

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Закрыт4 заявки130 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Специфика развития жанра интервью на современным телевидении

Количество листов: 80-85

Уникальность от 73% по системе антиплагиат.

Интересует цена-срок.

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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