Срочная курсовая работа

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Необходимо выполнить срочную курсовую работу по физкультуре на тему: «Лечебная физкультура для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата».

В работе нужно подробно расписать и проиллюстрировать 15 упражнений, которые можно выполнять для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Упражнения на любые части тела, главное расписать на что эти упражнения, какой эффект приносят, в каких случаях применяются.

Структура работы:

Введение

Основная часть

Заключение

На защите курсовой необходимо будет эти упражнения показать.

Объем работы около 20 страниц. Крайний срок сдачи работы утром 26.04.13г.

12 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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