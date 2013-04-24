Срочная курсовая работа

Необходимо выполнить срочную курсовую работу по физкультуре на тему: «Лечебная физкультура для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата».

В работе нужно подробно расписать и проиллюстрировать 15 упражнений, которые можно выполнять для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Упражнения на любые части тела, главное расписать на что эти упражнения, какой эффект приносят, в каких случаях применяются.

Структура работы:

Введение

Основная часть

Заключение

На защите курсовой необходимо будет эти упражнения показать.

Объем работы около 20 страниц. Крайний срок сдачи работы утром 26.04.13г.