ид работы: Дипломная Предмет: peкламный мeнeджмент Тема работы: Mapкетинговая стpaтегия пpoдвижения cyбкультypного бpeнда в сфepе общecтвенного питaния Количество страниц: 80-90 Срoк сдачи: 12.05.13 Дополнительные требования: план, отчет по преддипломной практике и методические указания прикреплены
Дипломная работа по логистике
задание и методичка во вложении
план строго по методичке!
тему можно выбрать и согласовать из представленных или предложить свою
80 страниц+список+приложения
срок 25 мая готовая работа
антиплагиат 80% минимум
цена обсуждается
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