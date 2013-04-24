Дипломная работа по логистике

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Закрыт1 заявка107 просмотров

задание и методичка во вложении

план строго по методичке!

тему можно выбрать и согласовать из представленных или предложить свою

80 страниц+список+приложения

срок 25 мая готовая работа

антиплагиат 80% минимум

цена обсуждается

12 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров