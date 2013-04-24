Добрый день Необходимы авторы студенческих работ различных специальностей. Особое внимание авторам экономических и юридических специальностей. Работы необходимо писать преимущественно на украинском языке. Для оплаты используем приват24, редко webmoney В ...
Диплом Культурология
Тема и требования в файле Задание
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Рефераты, Курсовые и Дипломы53 заявкиЗакрыт11 лет назад
Тема, требования и сроки - см.файл ЗаданиеРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Тема и требования в файле Задание.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Курсовая работа Предмет: Теория и практика финансового оздоровления предприятия Тема: Разработать план мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия План курсового проекта ( содержание) Введение. Актуальность (обязательно!) Цель работы ...Закрыт12 лет назад
курсовая работа, оформление ворд, 9 расчетных заданий. срок 3 мая 2013 года, один или несколько вариантовРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно написать реферат по предмету "Маркетинг-менеджмент" Объем 7-10 страниц, уникальность по "Антиплагиату" - не менее 85%. Обязательно использовать англоязычные источники. Срок сдачи - 1-2 мая. Тему можно выбрать из ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Добрый день. План предоставлен. Антиплагиат от 80%. Предлагайте цену и сроки.Завершен12 лет назад
написание диплома на тему "Развитие экономики Японии в современных услових". уникальность не менее75%. срок выполнения 7 днейРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Компания гк "цезарь сателлит" Тема: Современные методы расширение сферы деятельности предприятия в условиях конкуренции ! Требования к курсовой: 1)Темы НЕ должны повторяться ...Завершен12 лет назад
задание и требование прикреплены объем 80 страниц+приложения срок 15 мая+время на доработку сдача по главам оплата по выполнению всей работы ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад