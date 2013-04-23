Диплом по финансам

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Закрыт3 заявки124 просмотра

задание и требование прикреплены

объем 80 страниц+приложения

срок 15 мая+время на доработку

сдача по главам

оплата по выполнению всей работы

антиплагиат 80%

Диплом,доклад, РМ

цена обсуждается

12 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров