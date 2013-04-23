Дипломная работа

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Закрыт6 заявок165 просмотров

Необходимо выполнить дипломную работу на тему: "Система адаптации менеджера в новом коллективе". Объем работы 75-80 страниц. Оригинальность текста не менее 60%. Срок 12 дней.

12 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

Zolyshka
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$75
7 дней
Обман! Это подставной логин. Не советую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Zolyshka
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад