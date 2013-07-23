Курсовая по Финансам

$20
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Завершен3 заявки158 просмотров

Курсовая для заочного отделения.

Сами понимаете цена разумная, так как к заочникам совершенно другое отношение.

Все в прикрепленном файле.

12 лет назад
Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tatyana_od
32 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$45
4 дня
Курсовая зачтена, работа выполнена!Спасибо!

Заявки фрилансеров

tatyana_od
32 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад