Курсовая по логистике

вуз : ННГАСУ

Предмет : Логистика

Тип работы : курсовая работа

Тема работы : любая тема из транспортной, складской, закупочной, производственной, распределительной, информационной логистики или логистики запасов.

Количество страниц : 25-35

Практическая часть : нужна

Срок выполнения : 26 апреля, если нет возможности к этому сроку, то уже после майских праздников.

Способ оплаты : Яндекс Деньги

Комментарии : в работе должны быть три главы по три параграфа каждая. В списке литературы должен присутствовать учебник Гаджинского "логистика"