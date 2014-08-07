Приглашаем к сотрудничеству авторов

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Закрыт35 заявок726 просмотров

Приглашаем к сотрудничеству авторов дипломных, курсовых, контрольных.

Технические: детали машин, технология оборудования пищевых производств, электроснабжение, теоретические основы электротехники, архитектура, металлоконструкции, железобетонные конструкции, основания и фундаменты, сопромат, строительная механика.

Экономические: Экономика, финансы и кредит, бухгалтерский учет, аудит, менеджмент и пр.

От вас: грамотность, ответственность, пунктуальность, исполнительность!

От нас: своевременная и полная оплата за выполненные работы!

жду заявки с указанием направления выполняемых работ и адресом электронной почты.

11 лет назад
Loranda
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров