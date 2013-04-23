Эссе на английском языке literature of classicism

Здравствуйте,не могли бы вы помочь с написанием бакалаврской работы по биотехнологии на тему"Производство солода для пивоваренной промышленности".Учусь в НГТУ ,специальность биотехнология.Работа должна включать теоретическую часть,где должно быть много химии и биохимии.Так же технологию производства ...