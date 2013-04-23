Эссе на английском языке literature of classicism

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Завершен2 заявки165 просмотров

Эссе на 2000 слов на одну из следующих тем по выбору:

1. Metaphysical poets’ view on the world and life.

2. Humanism of John Milton’s “Paradise Lost “.

3. The spirit of non-conformism in Restoration literature.

4. Manners and morals in Restoration literature.

5. The classical inheritance in Augustan literature.

6. The ideas of the Age of Reason in Augustan literature.

7. Representation of the criminal world in Enlightenment literature.

8. D. Defoe’s “ Moll Flanders“ as a portrayal of the position of women in the Age of Reason.

9. Travels in Henry Fielding’s novel “Tom Jones”.

10. Depiction of Hanoverian England in Henry Fielding’s Novel “Tom Jones”.

11. R.B. Sheridan’s play “A School for Scandal “as a moral play.

12 лет назад
Inkusja
Инга 
34 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$25
5 дней
Работа выполнена хорошо и в срок! Спасибо!
Спасибо! Буду рада снова вам помочь :)

Заявки фрилансеров

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад

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