Дипломная для ж/д техникума

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Привет! Нужно сделать дипломную работу - Название диплома: Внедрение предложений по уменьшению удельного расхода дизельного топлива при изменении надува воздуха на тепловоза.

Локомотивы предпочтительней 2ТЭ116, с индексами «К» или «У», а вообще не столь важно какой тепловоз лишь бы было современные и не старые данные + экономический расчет по теплотехнике.

Методичка в приложении

сколько будет стоить? Срок - 25 дне

12 лет назад
willwork5
Евимов 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$250
17 дней
Спасибо.
Хорошо сработали. Советую.

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my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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