Дипломная для ж/д техникума

Привет! Нужно сделать дипломную работу - Название диплома: Внедрение предложений по уменьшению удельного расхода дизельного топлива при изменении надува воздуха на тепловоза.

Локомотивы предпочтительней 2ТЭ116, с индексами «К» или «У», а вообще не столь важно какой тепловоз лишь бы было современные и не старые данные + экономический расчет по теплотехнике.

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