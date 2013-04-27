Реферат бухучет

$15
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Завершен4 заявки101 просмотр

Тема: Бух.баланс

Введение 1 стр (цель, задачи)

1.

2.

3.

Заключение- 1 стр. выводы

Список литературы -10 источников не старше 2008 г.

Приложения (можно)

Объем без приложений 15 страниц

поля 3 см, 1см, 2 см, 2 см

ссылки подстрочные на все источники, номер вверху по центру

анти 70%

цена 450 рублей

срок 29.04

12 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$15
5 дней
Спасибо за хорошую и оперативно выполненную работу
Спасибо за проект!м буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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