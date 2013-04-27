Привет! Нужно сделать дипломную работу - Название диплома: Внедрение предложений по уменьшению удельного расхода дизельного топлива при изменении надува воздуха на тепловоза. Локомотивы предпочтительней 2ТЭ116, с индексами «К» или «У», а вообще не столь ...
Реферат бухучет
Тема: Бух.баланс
Введение 1 стр (цель, задачи)
1.
2.
3.
Заключение- 1 стр. выводы
Список литературы -10 источников не старше 2008 г.
Приложения (можно)
Объем без приложений 15 страниц
поля 3 см, 1см, 2 см, 2 см
ссылки подстрочные на все источники, номер вверху по центру
анти 70%
цена 450 рублей
срок 29.04
Выбранный исполнитель
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