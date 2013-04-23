Реферат по монтажу воздушных линий

$35
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Закрыт1 заявка109 просмотров

тема-Монтаж,ремонт,обслуживание воздушных линий на напряжение до 1 кВт(1000В).

Объем 25-27 страниц, шрифт 14пт, интервал 1,5. Теория.

Обязательно должно быть Приложение.

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12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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