Реферат - спорт

$20
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Завершен1 заявка98 просмотров

Предмет, дисциплина: легкая атлетика

Тема работы: бег на короткие дистанции

Объем работы: как получится, рассмотреть все пункты. Введение и заключение не нужно.

Уникальность значения не имеет

Срок выполнения: 4 дня

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

elnarach
Альбина 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$20
3 дня
Спасибо за отличную, качественную работу!
Сотрудничаем с Еленой не первый раз, как всегда все четко, понятно, спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

elnarach
Альбина 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад