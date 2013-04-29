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Реферат - спорт
Предмет, дисциплина: легкая атлетика
Тема работы: бег на короткие дистанции
Объем работы: как получится, рассмотреть все пункты. Введение и заключение не нужно.
Уникальность значения не имеет
Срок выполнения: 4 дня
Выбранный исполнитель
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