Рефераты

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Завершен6 заявок180 просмотров

Сделать рефераты по:

1. Правоведению

2. По Финансам

3. Оценка бизнеса

4. Региональной экономики

Файлы с темами прикрепляю!

Рефераты для ЗАОЧНОГО отделения, поэтому сильно усердствовать над ними не нужно!!

12 лет назад
Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$20
4 дня
Работа выполнена на отлично!
Спасибо, буду рада быть полезной вам еще.
vitalkoihn
Виталий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена на отлично!
Спасибо и Вам за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
vitalkoihn
Виталий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
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Рефераты, Курсовые и Дипломы