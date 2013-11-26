Авторы студенческих работ, Украина

Добрый день

Необходимы авторы студенческих работ различных специальностей. Особое внимание авторам экономических и юридических специальностей.

Работы необходимо писать преимущественно на украинском языке. Для оплаты используем приват24, редко webmoney

В заявке указывайте по каким предметам пишите работы, а так же минимальную цену и сроки на выполнение следующих видов работ:

-реферат

-диплом

-контрольная

-курсовая

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в заявке, пожалуйста, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте свой skype/icq или номер мобильного.