Авторы студенческих работ, Украина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт53 заявки893 просмотра

Добрый день

Необходимы авторы студенческих работ различных специальностей. Особое внимание авторам экономических и юридических специальностей.

Работы необходимо писать преимущественно на украинском языке. Для оплаты используем приват24, редко webmoney

В заявке указывайте по каким предметам пишите работы, а так же минимальную цену и сроки на выполнение следующих видов работ:

-реферат

-диплом

-контрольная

-курсовая

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в заявке, пожалуйста, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте свой skype/icq или номер мобильного.

11 лет назад
Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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