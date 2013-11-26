Особенности рисунка детей с ЗПР Срок – 25.04.13 Объем: 60 стр. Обязателльно прохождение практики. Обследование 2-х групп. 1) детей с нормой 10 чел.2) детей с ЗПР 10 чел. Каждого ...
Авторы студенческих работ, Украина
Добрый день
Необходимы авторы студенческих работ различных специальностей. Особое внимание авторам экономических и юридических специальностей.
Работы необходимо писать преимущественно на украинском языке. Для оплаты используем приват24, редко webmoney
В заявке указывайте по каким предметам пишите работы, а так же минимальную цену и сроки на выполнение следующих видов работ:
-реферат
-диплом
-контрольная
-курсовая
______
в заявке, пожалуйста, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте свой skype/icq или номер мобильного.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен реферат Предмет: Микропроцессоры Тема реферата: Архитектура микропроцессора Itanium 2 срок до 27 мая Структура реферата: 1.Оглавление. 2. Текст реферата ...Завершен12 лет назад
Необходимо выполнить дипломную работу на тему: "Система адаптации менеджера в новом коллективе". Объем работы 75-80 страниц. Оригинальность текста не менее 60%. Срок 12 дней.Закрыт12 лет назад
Сделать рефераты по: 1. Правоведению 2. По Финансам 3. Оценка бизнеса 4. Региональной экономики Файлы с темами прикрепляю! Рефераты для ЗАОЧНОГО отделения, поэтому сильно усердствовать над ними ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $20
Курсовая для заочного отделения. Сами понимаете цена разумная, так как к заочникам совершенно другое отношение. Все в прикрепленном файле.Завершен12 лет назад
задание во вложении срок 15-20 мая анти от 80% указывайте стоимостьЗакрыт12 лет назад
согласно методичке. см. файлЗакрыт12 лет назад
Курсовая на тему:"Использование технологии проблемного обучения на уроках права".по предмету Теория и методика обучения праву.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $40
Предмет, дисциплина: гимнастика Тема работы: Техника и методика обучения гимнастическим упражнениям Объем работы: не менее 30 стр Срок выполнения: 5 дней Антиплагиат от 70%Закрыт12 лет назад
- $20
Предмет, дисциплина: легкая атлетика Тема работы: бег на короткие дистанции Объем работы: как получится, рассмотреть все пункты. Введение и заключение не нужно. Уникальность значения не имеет Срок выполнения: ...Завершен12 лет назад