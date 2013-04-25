Нужен реферат Предмет: Микропроцессоры Тема реферата: Архитектура микропроцессора Itanium 2 срок до 27 мая Структура реферата: 1.Оглавление. 2. Текст реферата ...
Курсовая по психологии (дефектология)
Особенности рисунка детей с ЗПР
Срок – 25.04.13
Объем: 60 стр.
Обязателльно прохождение практики. Обследование 2-х групп. 1) детей с нормой 10 чел.2) детей с ЗПР 10 чел. Каждого ребенка по 3 методики. Так же составление протоколов по обследованию.
Требования вышлю исполнителю.
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