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Курсовая работа: основы менеджмента
Компания гк "цезарь сателлит"
Тема: Современные методы расширение сферы деятельности предприятия в условиях конкуренции !
Требования к курсовой:
1)Темы НЕ должны повторяться со второй группой.Выбираем тему,соответствующую букве фамилии.
2)Должно быть 2 главы,в каждой главе-3 параграфа. 1 глава-теоретическая.
2 глава-практическая. В 3 параграфе второй главы нужно предложить варианты по улучшению,соответствующие тематике вашей работы.
Источники для курсовых не старше 2005-2006 года. Объем:35 страниц.
Срок сдачи 7 дней с момента начало работы.
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Заявки фрилансеров
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