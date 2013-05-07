Курсовая работа: основы менеджмента

Компания гк "цезарь сателлит"

Тема: Современные методы расширение сферы деятельности предприятия в условиях конкуренции !

Требования к курсовой:

1)Темы НЕ должны повторяться со второй группой.Выбираем тему,соответствующую букве фамилии.

2)Должно быть 2 главы,в каждой главе-3 параграфа. 1 глава-теоретическая.

2 глава-практическая. В 3 параграфе второй главы нужно предложить варианты по улучшению,соответствующие тематике вашей работы.

Источники для курсовых не старше 2005-2006 года. Объем:35 страниц.

Срок сдачи 7 дней с момента начало работы.