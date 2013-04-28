Дипломная работа по административному менеджменту

$500
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Завершен5 заявок154 просмотра

Добрый день.

План предоставлен. Антиплагиат от 80%.

Предлагайте цену и сроки.

12 лет назад
Valeriya-ya
Валерия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Yuliya_kolodiy
Юлия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$150
5 дней
Прекрасная работа за короткий срок! Заказчик очень доволен. Поскольку сама за написания таких работ не берусь, благодарю за профессионализм, соблюдение всех методических требований и использование современных материалов, что было отмечено при проверки. Рекомендую!
Благодарю за приятное сотрудничество! Валерия умеет грамотно поставить задачу и сроки на её исполнение + мгновенная оплата работы! Всем рекомендую как порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

Yuliya_kolodiy
Юлия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад