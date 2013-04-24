Финансовое оздоровление предприятия

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Курсовая работа

Предмет: Теория и практика финансового оздоровления предприятия

Тема: Разработать план мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия

План курсового проекта ( содержание)

Введение.

Актуальность (обязательно!)

Цель работы (нужно четко определить, должна пересекаться с темой курсового проекта.)

Задачи ( не менее четырех задач, тема главы должна пересекаться с задачей.)

Объект исследования ( орган с/х предприятия)

Предмет исследования (рентабельность предприятия)

Указать какие были использованы источники при исследовании темы.

Структура курсового проекта должна выглядеть так:

Глава 1. Теоретические основы функционирования неплатежеспособности предприятия.

Должны быть параграфы ((1.1, 1.2 и т.д.) каждая глава должна быть по 10-12 страниц)

Глава 2. Анализ финансовой хозяйственной деятельности.

Должны быть параграфы и глава 10-12 страниц.

Заключение (выводы по главам)

Объем - 40-45

уникальность от 85%

Срок 29.04

Стоимость и срок?

12 лет назад
Elena_Ish
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$35
4 дня
Ужасно. Задержала все сроки, прислала в итоге не ту работу. Обещала через сутки все исправить - жду до сих пор. Если вам важны сроки - не советую рисковать

Заявки фрилансеров

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад