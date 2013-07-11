Дипломная работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка154 просмотра

Необходимо выполнить дипломную работу на тему: "Автоматизация складского учета на предприятии тд Перекрёсток в хлебопекарне на базе 1с предприятие 8.0". Специальность "Информатика в области экономики". Срок выполнения 3 недели. Объем работы не менее 80 страниц. Есть много материала для работы.

12 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

serj1984
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$265
28 дней
Сделано, спасибо. Всегда на связи.
Спасибо за предоставленную работу

Заявки фрилансеров

serj1984
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад