Реферат - оборотные средства

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Закрыт2 заявки112 просмотров

Тема: Показатели фиктивности использования оборотных средств предприятия гостиничной индустрии.

Нужно написать про эти оборотные средства,потом перечислить показатели на примере любой тур-фирмы,Написать вывод Объем 10,оформление стандартное, уникальность от 85%

стоимость и срок?

12 лет назад
Elena_Ish
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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