Предмет, дисциплина: Логика Тема работы: Взаимодействие логики с гуманитарными и естественными науками Тип работы: Реферат Содержание: Теория Объем работы: 5-8 стр. Срок выполнения: 3 ...
Реферат - оборотные средства
Тема: Показатели фиктивности использования оборотных средств предприятия гостиничной индустрии.
Нужно написать про эти оборотные средства,потом перечислить показатели на примере любой тур-фирмы,Написать вывод Объем 10,оформление стандартное, уникальность от 85%
стоимость и срок?
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