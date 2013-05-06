Курсовая по информатике

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Завершен1 заявка118 просмотров

курсовая по информатике с практической и теоретической частью.

Примерно на 20-35 страниц.

Тема "Обработка структурированных данных в электронных таблицах"

Методичка и все требования http://webfile.ru/6493715.

Срок до 6 дней

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
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4 года назад

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kefer
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10 лет назад
12 лет назад
$40
6 дней
Спасибо за отличную работу!
Сотрудничеством довольна: четкое ТЗ, своевременная оплата.

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kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад