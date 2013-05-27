Курсовая работа

Необходимо выполнить дипломную работу на тему: "Автоматизация складского учета на предприятии тд Перекрёсток в хлебопекарне на базе 1с предприятие 8.0". Специальность "Информатика в области экономики". Срок выполнения 3 недели. Объем работы не менее 80 страниц. ...