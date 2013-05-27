Курсовая работа

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Завершен1 заявка102 просмотра

Экономика В АПК

теория и практика

требования в эл. Виде.

12 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dekatya
45 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$23
2 дня
Сделка не состоялась. Та как, исполнитель отказался от выполнения работы.
!!!

Заявки фрилансеров

dekatya
45 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад