Курсовая - финансы

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Завершен5 заявок118 просмотров

Вид работы: Курсовая

Предмет: финансы

Тема работы: Пpoблемы coциального стpaxования в РФ

Количество страниц: 30-35

Срoк : 7 дней

требования прикреплены

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$30
4 дня
Работа выполнена
Спасибо

Заявки фрилансеров

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад