Дипломный проект по финансовому менеджменту

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки125 просмотров

объем 75+ приложения

анти 75%

план нужно составить к 26.04

сдача по главам, оплата после выполнения

цена 6000 (диплом+доклад)

12 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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