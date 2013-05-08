Курсовая работа

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Завершен5 заявок153 просмотра

Доброго времени суток! Нужна курсовая по предмету "Теория культуры" -

"Сергей Эйзенштейн как один из основоположников советского киноискусства". Пишите пожалуйста сроки и цену.

12 лет назад
cnthtj
Галина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Asia_Berns
Анастасия 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$30
5 дней
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Очень приятно было работать с Галиной! Отдельное спасибо за своевременную оплату!

Заявки фрилансеров

Asia_Berns
Анастасия 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад