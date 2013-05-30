Курсовая - Клиничecкая псиxoлогия

Необходимо выполнить срочную курсовую работу по физкультуре на тему: «Лечебная физкультура для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата». В работе нужно подробно расписать и проиллюстрировать 15 упражнений, которые можно выполнять для лечения ...