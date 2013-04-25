Курсовая работа

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Необходимо выполнить курсовую работу по уголовному праву на тему:

" Юридическая характеристика воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов".

На 30 страниц. До 2-го мая. Оригинальность текста 60-70%.

Оформление должно быть такое http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/materials/oformlenie.php

12 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

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