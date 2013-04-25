Диплом: Менеджмент организации

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Закрыт1 заявка123 просмотра

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Разработка системы управления проектом на основе инвестиционных показателей

Количество листов: 80-85 стр.

Уникальность от 73% по системе антиплагиат.

Данные прилагаем.

Интересует цена-срок.

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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