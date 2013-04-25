Курсовая работа ----------------------------------------------- Тема Особенности национально-волевой сферы дошкольников и младших школьников ----------------------------------------------- Предмет: педагогика ----------------------------------------------- Объем работы: 35–40 листов ----------------------------------------------- Срок сдачи: 29.04.2013 ----------------------------------------------- ...
Диплом: Менеджмент организации
Здравствуйте.
Нужно написать диплом.
Тема: Разработка системы управления проектом на основе инвестиционных показателей
Количество листов: 80-85 стр.
Уникальность от 73% по системе антиплагиат.
Данные прилагаем.
Интересует цена-срок.
Заявки фрилансеров
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