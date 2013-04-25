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Курсовая
Тема: Приготовления блюд из натурального жаренного мяса
Срок 4 мая
Объем 20 страниц
Нужно сделать по конкретной книге она есть в эл виде и есть в наличии
План
1. Введение
Сделать обзор, привести историческую справку и дать оценку значения блюд данного вида в питании.
2. Основная часть
1 Характеристика основного сырья применяемого для приготовления блюд. Его пищевая ценность.
2 Алгоритм и технология приготовления блюд (1,2 блюда)
3 Практическая часть
3.1 Технологическая карта блюда
( Таблица где будет масса брутто и нетто в граммах на 1 порцию и 10 порций)
Рецептура как готовиться
3.2 Калькуляционная карта блюда
(таблица сколько будет стоить это блюдо и сделать наценку. Стоимость в кафе)
3.3 Технологическая схема
(Ингредиенты что с чем соединяется и что делается)
3. Вывод
.
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