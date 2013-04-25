Тема: Приготовления блюд из натурального жаренного мяса

Срок 4 мая

Объем 20 страниц

Нужно сделать по конкретной книге она есть в эл виде и есть в наличии

План

1. Введение

Сделать обзор, привести историческую справку и дать оценку значения блюд данного вида в питании.

2. Основная часть

1 Характеристика основного сырья применяемого для приготовления блюд. Его пищевая ценность.

2 Алгоритм и технология приготовления блюд (1,2 блюда)

3 Практическая часть

3.1 Технологическая карта блюда

( Таблица где будет масса брутто и нетто в граммах на 1 порцию и 10 порций)

Рецептура как готовиться

3.2 Калькуляционная карта блюда

(таблица сколько будет стоить это блюдо и сделать наценку. Стоимость в кафе)

3.3 Технологическая схема

(Ингредиенты что с чем соединяется и что делается)

3. Вывод

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