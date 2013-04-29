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Закрыт2 заявки141 просмотр

Тема: "Совершенстование технологий, очистка турбинного конденсата энергоблока турбины 800МВатт"

срок до 29.04.2013

12 лет назад
zeusspiritt
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров