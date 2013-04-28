Диплом по строительству (5277)

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Тема: 12-этажный монолитный жилой дом

4 и 5 части к диплому 1.Нужно сделать к диплому по ПГС. Расчетно-конструктивную часть. Требуется расчитать Плита перекрытия(фрагмент):косоур и лестн.площадка. Требуется разработать рабочие чертежи А1- плита перекрытия, А2-плита ЛП, А2-косоур.

2.Патентный поиск на тему Обеспечение сейсмоустойчивости зданий

Срок – 28.04.13

Объем – 50 стр.

12 лет назад
redkaja
38 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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