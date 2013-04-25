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Курсовая работа на тему: Философские аспекты повести Хэмингуэя "Старик и море"

введение 3-4 листа

- актуальность исследования

- новизна проблемы

-цель работы

выделение нескольких задач

обьект работы

предмет работы

заключение

список использованной литературы менее 25 источников

система сносок квадратная скобка номер по списку,номер страницы,обьем не менее 25 страниц,тема" Философские аспекты повести Хэмингуэя "старик и море"Содержание

Введение

Глава 1.Интерпретация содержания повести – притчи Э.Хемингуэя «Старик и море»

1.1.Особенности творчества Э.Хэмингуэя

1.2.Общая характеристика произведения

1.3.История создания повести « Старик и море»

Глава 2.Философско-символическое содержание повести – притчи «Старик и море»

2.1 Образ старика

2.2 Символика и мотивы

2.3 Герои и принцип айсберга

Заключение

Список использованной литературы

12 лет назад
avtorll
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12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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